Elektrik zammı ayıplı sayıldı! İtiraz edene para faiziyle iade ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı başında yürürlüğe giren elektrik zammının Tüketici Hakem Heyeti tarafından "ayıplı" bulunduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, bir vatandaşın yaptığı başvuru üzerine verilen kararla, 2.305 TL tutarındaki zam farkının yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmedildiğini duyurdu.

ELEKTRİK ZAMMI AYIPLI BULUNDU

Yavuzyılmaz'ın paylaşımında "Tüm vatandaşlarımıza müjde! Mücadelemiz sonuç verdi. AK Parti'nin 1 Şubat 2025'ten itibaren konutların elektrik faturalarına yaptığı devasa zamla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz edilmesi çağrısında bulunmuştuk. Kamuoyuyla bir itiraz dilekçesi örneği paylaşmıştık. Sonuç: AK Parti'nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu! Ayıplı zam tutarının başvuru sahibi vatandaşa faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi. Bireysel başvuru yapılarak fahiş fatura zamlarının iptal edilmesinin yolu açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

"ZAM BİLDİRİMİ GEÇ YAPILMIŞTI"

Ne olmuştu? 2024'de elektrik kullanımı 5.000 kWh'ı geçen konut abonelerinin, 2025'den itibaren faturalarına yüzde 96 zam yapılmıştı. Ancak zammın hangi tüketim miktarları için konutlara yapılacağı konusundaki bilgilendirme vatandaşa 7 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. Yani bilgilendirme, vatandaşın elektrik tüketim miktarlarıyla ilgili tedbir alması mümkün olamayacak şekilde geç yapılmıştı. AK Parti vatandaşı bilerek ve isteyerek zam tuzağına düşürmüştü!

"YASAL FAİZİ İLE GERİ ÖDENECEK"

Bu soyguna itiraz ettik! Paylaştığımız, Elektrik Mühendisleri Odası'nın hazırladığı dilekçeyle; 22 Mart 2025'de bir vatandaşımız Mersin'de konuyla ilgili bir itiraz başvurusu yaptı. Ardından Tüketici Hakem Heyeti kararını verdi: AK Parti'nin yaptığı elektik zammını ayıplı buldu! Ayıplı zam tutarı olan 2.305 TL'nin yasal faiziyle birlikte vatandaşa geri ödenmesine karar verdi. Zamdan mağdur olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum! Burada paylaştığım dilekçe örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolla haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz. Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım!"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ocak ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ'in 5 ve 6. maddelerinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Alınan kararla yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimi olan konut ve işyerleri için sübvansiyon kaldırılmıştı. Bu da faturalara zam olarak yansımıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenmişti. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.