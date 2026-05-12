Türkiye'nin Ekvador Büyükelçisi Yalçın'a onur nişanı

Ekvador Ulusal Meclisi, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın'a iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı 'Matilde Hidalgo de Procel' onur nişanını takdim etti. Yalçın, eğitim alanında önemli projelere imza attı ve Türkiye-Ekvador ilişkilerini güçlendirdi.

Ekvador Ulusal Meclisi, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın'a iki ülke ilişkilerine katkıları dolayısıyla ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Matilde Hidalgo de Procel"i verdi.

Ekvador Ulusal Meclisi, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın'a onur nişanı verdi. Meclis, Yalçın'a iki ülke ilişkilerine katkıları nedeniyle ülkenin en yüksek nişanlarından biri olan "Matilde Hidalgo de Procel" ile onurlandırdı. Nişan, Meclis Üyesi Maria Paula Villacreses tarafından Yalçın'a takdim edildi.

Büyükelçi Yalçın'ın 2022 yılında görevine başladığı günden bu yana özellikle eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında, Ekvadorlu öğrencilere yönelik burs programlarının rekor seviyeye ulaştığı ve çok sayıda öğrencinin Türkiye'de yükseköğrenim görme imkanı elde ettiği ifade edildi.

Yalçın'ın görev süresindeki önemli projelerden birinin Diplomasi Akademisi'nin yenilenmesi olduğu aktarılarak, Türkiye Büyükelçiliği öncülüğünde yürütülen proje ile akademinin altyapısı modernize edildiği belirtildi.

Yalçın'ın görevi süresince ayrıca güvenlik ve savunma alanlarında iş birliği mekanizmalarının derinleştirildiği, Türkiye'nin teknoloji ve stratejik danışmanlık alanlarında güvenilir ortak olarak konumlandığı belirtildi.

Türkiye ve Ekvador arasındaki ekonomik ilişkilerin Yalçın'ın görev süresinde geliştiği ve Türkiye-Ekvador İş Konseyi'nin kurulması ile doğrudan yatırımlar ve ihracat açısından yeni fırsatlar oluşturduğu ifade edildi. Görev süresini tamamlamaya hazırlanan Yalçın'ın, Türkiye-Ekvador ilişkileri için güven, karşılıklı kalkınma ve kurumsal saygı temelinde güçlü bir miras bıraktığı vurgulandı. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
