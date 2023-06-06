Efes Selçuk Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Efes Selçuk Belediye Meclisi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu tamamlandı. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara iletildiği ilk oturumun dilek ve temenniler kısmında Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Sengel, "Bu kenti kalkındırmak için bir şey yapma adına elimizden geldiğince çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Halk ile birlikte yönetmeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Yoğun bir seçim döneminin geride kaldığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"Artık tamamen siyasetten uzak, bir seçim de olmadığına göre geriye kalan dönem içerisinde halkın menfaatleri ne gerekiyorsa ona ilişkin çalışmaya devam edeceğiz. Evet, bir seçim atlatıldı. İlçemizde de gayet sakin ve sükün içinde geçti. Bu arada İlçe Seçim Kurulu Başkanına da bizzat ifade ettiğim için çok rahat burada da ifade edebiliyorum. Gerçekten orada şeyi gördük, bu kentin evladına hep beraber sahip çıktık mesela. Şehrin yediemini olarak şahsıma süren kimi korumaksa hem bir meslektaşım anlamında hem de bu kentin evladı anlamında da önem arz ediyordu. O yüzden de ben partilerin bu kurullarda sağduyu sahibi temsilcilerine teşekkür ediyorum. ve dediğim gibi biz şimdiye kadar bu kenti koruduk, kolladık. Bu kenti kalkındırmak için bir şey yapma adına elimizden geldiğince çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Halk ile birlikte yönetmeye de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonrası için hepimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olması ve kökleşmiş, kangren olmuş sorunların ortadan kalkması da en büyük temennimiz olacak."

"EKONOMİ İLE İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Hakan Bayraklı'nın seçim değerlendirmesi üzerine konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Tabii bu noktada bilhassa iktidar partisine, Belevi'den geldiğim için şimdi de söylemek lüzumu içerisinde oldum. Belevi'deki şeftali üreticileriyle bir aradaydım. Bu sene gerçekten şeftali fiyatları çok kötü ve ekonomi ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. O anlamda umarım bunlarında çözümü olur. Herkesin huzurlu yaşayabilmesi, ekonomin daha sağlam olması, bizler için de keza öyle. Yoksa bizim en büyük dertlerimizden, sıkıntılarımızdan biri huzur içerisinde refah içerisinde yaşayabilmek" dedi.

"BİZ İŞLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bayraklı'nın Efes Selçuk'a kapalı spor salonu inşa edileceğini belirtmesi üzerine bir açıklama yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Okul bahçesine kapalı spor salonu dediniz. Hayırlı olsun, umarım gerçekleşir. Okulun bahçesine kapalı spor salonu deyince imar konusunda arkadaşlarımız değerlendirilir. Bu bizim yapılmasına karşı herhangi bir şeyimiz yok. İnşallah hastane gibi olmaz. En son levhasının temelini attığınız hastane gibi olmaz. Kapalı yüzme salonumuz zaten yapılacağından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz işlerin takipçisi olacağız. Herkes işinin takipçisi olsun ama kökleşmiş ve kangren olmuş sorunların çözülmesi hepimizin temennisi olacaktır. Kökleşmiş ve kangren olmuş sorunlarımızın da çözümü yeni dönem için hepimizin temennisi olacaktır" diye konuştu.