AK Parti'li Saygılı Efes Antik Kanal Projesi'ni inceledi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Efes Antik Kenti'ni denizle buluşturacak kanal projesinin tamamlanmasıyla bölgenin Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geleceğini belirtti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Saygılı, Selçuk ilçesindeki programı kapsamında proje kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, projenin tamamlandığında turizmde yeni bir dönemin kapısının aralanacağını belirterek, şunları ifade etti:

"Efes'in denizle yeniden buluşmasıyla, ziyaretçiler özel teknelerle antik kente ulaşabilecek. Böylece Efes, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelecek. Proje sayesinde hem Selçuk'un değeri yükselecek hem de bölge ekonomisine dolaylı olarak büyük katkılar sağlanacak. Toplam 3 milyar lira yatırım bedeline sahip Efes Antik Kent Kanal Projesi üç etaptan oluşuyor. 1. etap olan altyapı yatırımları tamamlandı."

Saygılı 2. etap kapsamında Efes Karşılama Merkezi'nin inşa edildiğini aktararak, 180 otobüs kapasiteli otopark ve 61 dükkanla bölgenin turizm potansiyeli güçlendirileceğini, 3. etapta ise buggy aracı yolları, elektrik altyapısının yenilenmesi ve peyzaj çalışmalarının yer aldığını aktardı.

Proje kapsamında 300 metre ve 275 metre uzunluğunda iki dalgakıran inşaatı ile tarama çalışmalarının da yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirten Saygılı, daha sonra Gökçealan Mahallesi'nde zeytin hasadına katıldı.

Saygılı AK Parti hükümetleri olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Sağladığımız desteklerle üreticimizin elini güçlendirdik, modern tarımı, güçlü üretimi ve ihracat vizyonunu hep birlikte büyütüyoruz." diye konuştu.