Düzceli Vekiller TBMM'de Yemin Etti

AK Parti'den Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile CHP'den Talip Özcan, TBMM'de 28. dönemde Düzce'den seçilen milletvekilleri olarak yemin etti.

DÜZCE(İHA) – TBMM'de 28. dönemde Düzce'den milletvekili seçilen Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve Talih Özcan ant içti.

TBMM'de 28. yasama dönemi, milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. AK Parti'den milletvekili olan Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile CHP'den milletvekili olan Talip Özcan meclis kürsüsünde ant içtiler. - DÜZCE