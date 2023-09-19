DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhur İttifakı yapısıyla yerel yönetimlerde de mutlak başarının gerçekleşmesi temelinde üzerimize düşen tarihi misyonu yerine getireceğiz." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Türkiye'nin dünyada ve özellikle bölgesindeki her türlü küresel gelişmeye dair iradesini ortaya koyacağına; "Dünya beşten büyüktür" anlayışı çerçevesinde yeni bir yapılanmanın zorunluluğuna bir kez daha vurgu yapacağına inandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler teşkilatının, kuruluş amacına uygun bir tarzı ortaya koyma mecburiyetinde olduğunu belirten Aksakal, "Yaşadığımız tek yanlı ve haksız bazı uygulamaların da varlığına kimse itiraz edemez. Birleşmiş Milletler örgütü, küresel emperyalist sistemin maşası gibi davranamaz, Türkiye de buna izin vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, yeni yasama yılında, ekonomi başta olmak üzere önemli konuların Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

Özellikle ekonomide yaşanan sıkıntının toplumun tüm kesimlerini cendereye soktuğunu, emekçi ve emeklilerin yaşamlarını kıt kanaat sürdürme gayretinde olduğunu belirten Aksakal, "Emeklilerimiz için düşünülen iyileştirmenin mutlak surette ve ivedi olarak bir hakkaniyet temelinde gerçekleşmesi gerekir. Bunun için de emekli maaşlarına ivedilikle 4 bin lira seyyanen zam tahakkuk ettirilmeli ve enflasyon payı da üzerine ilave edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, geride kalan genel seçimler açısından sağlanan istikrarın yerel yönetimlerde de kalıcı şekilde hayata geçirilmesinin bir zaruret olduğunu belirtti.

Genel seçim sonuçlarının, Cumhur İttifakı'nın tartışmasız başarısını ortaya koyduğunu dile getiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Türk milleti, küresel emperyalist sistem tarafından 'Millet İttifakı' olarak bir araya getirilen bu çapsız ve kullanılmaya elverişli siyasi yapıları yerel seçimlerle birlikte tümüyle tasfiye edecektir. İktidara alternatif olması gereken bir ana muhalefet partisinin kongrelerinde yaşanan içler acısı durumu millet yakından izliyor. Dün masayı kurdukları ortakları bile koro halinde Sayın Kılıçdaroğlu için 'İyi ki seçilmedi, milleti Allah korumuş' diyerek akılları sıra günah çıkarıyorlar. Onların birbirleri için ortaya döktükleri bu manzarayı biz yıllardır haykırıyorduk, o zaman hep birlikte bize saldırıyorlardı. Hepsi doğru çıkıyor değil mi? Biz doğru bildiğimizi her koşulda ortaya koymaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı yapısıyla yerel yönetimlerde de mutlak başarının gerçekleşmesi temelinde üzerimize düşen tarihi misyonu yerine getireceğiz."

Yeni yasama yılında anayasa değişikliğine ağırlık verileceğinin altını çizen Aksakal, "Üzerimizde bir kabus gibi duran faşist 12 Eylül darbe anayasasından kurtulmanın da çabası içerisinde olacağız." diye konuştu.