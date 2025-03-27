Doğum Yardımı Düzenlemesi Yasalaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 'Aile Yılı' itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Doğum yardımı kapsamı; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira ve üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira. Bu önemli düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA