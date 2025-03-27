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Doğum Yardımı Düzenlemesi Yasalaştı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı itibarıyla geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasalaştığını duyurdu. Düzenleme, birinci çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira doğum yardımı öngörüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 'Aile Yılı' itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Doğum yardımı kapsamı; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 lira ve üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira. Bu önemli düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri için kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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