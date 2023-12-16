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Doğubayazıt Belediyesi Halk Günü Etkinliğiyle Vatandaşların Sorunları Dinleniyor

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Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın öncülüğüyle uygulamaya konulan halk günü ile belediye binasının kapıları her hafta vatandaşlara açılıyor. Makam odasına gelen vatandaşların sorun ve talepleri Başkan Acar tarafından tek tek dinleniliyor. Her bir vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenen Belediye Başkanı Yıldız Acar, sorunların çözüme kovuşturulması noktasında belediyenin imkanlarını seferber ediliyor.

Doğubayazıt Belediyesi'nin halk günü etkinliği ile vatandaşların sorunları ve talepleri dinleniyor.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın öncülüğüyle uygulamaya konulan halk günü ile belediye binasının kapıları her hafta vatandaşlara açılıyor. Makam odasına gelen vatandaşların sorun ve talepleri Başkan Acar tarafından tek tek dinleniliyor. Her bir vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenen Belediye Başkanı Yıldız Acar, sorunların çözüme kovuşturulması noktasında belediyenin imkanlarını seferber ediliyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Yıldız Doğubeyazıt Haberler

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