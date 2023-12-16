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Doğubayazıt Belediyesi Halk Günü Etkinliğiyle Vatandaşların Sorunları Dinleniyor

16 Aralık 2023 14:49 Güncelleme: 14:51 Abone Ol

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın öncülüğüyle uygulamaya konulan halk günü ile belediye binasının kapıları her hafta vatandaşlara açılıyor. Makam odasına gelen vatandaşların sorun ve talepleri Başkan Acar tarafından tek tek dinleniliyor. Her bir vatandaşın sorunuyla birebir ilgilenen Belediye Başkanı Yıldız Acar, sorunların çözüme kovuşturulması noktasında belediyenin imkanlarını seferber ediliyor.