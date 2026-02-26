Yeniden Refah Partili Bekin, 28 Şubat postmodern darbesinin millete karşı yapıldığını söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "28 Şubat postmodern darbesi tek kelimeyle çıkar çevreleri tarafından 54. Hükümete değil, milletimize karşı yapılmıştır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat öncesinde yaşananlara değinerek, 54. Hükümetin, bir yıllık iktidarında ülkenin ekonomik kaynaklarını harekete geçirdiğini, ekonomiyi düzlüğe çıkardığını söyledi.

Refahyol Hükümetinin, devlet içindeki "soygunun" önüne geçtiğini aktaran Bekin, devletin malını hortumlayan dönemin kartel medyasının, haksız kazanç hortumlarının kesilmesi nedeniyle büyük bir karalama kampanyası başlattığını anlattı.

54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'de değişimin öncüsü olduğunu söyleyen Bekin, "28 Şubat postmodern darbesi tek kelimeyle çıkar çevreleri tarafından 54. Hükümete değil, milletimize karşı yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Doğan Bekin, "28 Şubat'ın gerisindeki asıl gerçek, uzun zamandır ülkemizin tüm siyasi yaşamını üstü örtük yönetmeye alışmış, ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatına yön vermeye çalışan siyonist yapılanmanın ve onun uzantısı iç dinamiklerin, dışarıdan müdahaleci ve dayatmacı inisiyatiflerle bilinen güç odaklarını yönlendirmeleri sonucu ortaya çıkmış bir meydan okumadır." diye konuştu.

Bekin, ölümünün 15. yılında Necmettin Erbakan'ı da rahmetle andı.