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Diyarbakır'da 15 Bin 862 Hak Sahibi Konut ve İş Yeri Bekliyor

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Diyarbakır'da binlerce hak sahibi konut ve iş yeri beklediğini açıkladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "Diyarbakır'da toplamda 14 bin 273 konut, bin 6 iş yeri, 583 ahır olmak üzere 15 bin 862 hak sahibi mevcuttur. Bunlarda bin 473'ünün konu olarak kurası çekilmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir" dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde aylık olağan basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinden sonra kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ocak, "Bugüne kadar 795 milyon lirayı aşkın kira yardımı hak sahiplerine ödenmiştir. Şu anda 988 konteynerde 3 bin 782 vatandaşımız kalmaktadır. Diyarbakır'da toplamda 14 bin 273 konut, bin 6 iş yeri, 583 ahır olmak üzere 15 bin 862 hak sahibi mevcuttur. Bunlarda bin 473'ünün konu olarak kurası çekilmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir" dedi.

Ocak, "Turizm alanında her türlü zorluğa rağmen 2023 yılında yaklaşık 1 milyon turist Diyarbakır'a gelmiştir. 2024 yılı hedefi de yaklaşık 2 buçuk milyon kişidir. Kültürel yatırımda, Ofis'te depremden hasat gören ve yıkımı yapılan kütüphanenin yerinde yeni ve büyük bir kütüphane yapılacaktır. Karayollarında ciddi yatırımlar söz konusu. Diyarbakır Ergani yolunda lojistik kavşağı bu yıl tamamlanacaktır. Diyarbakır-Bismil-Batman yolunda Bismil şehir geçişi 15 kilometre yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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