Türkiye, And Topluluğu'na gözlemci üye oldu

Türkiye, Peru, Kolombiya, Ekvator ve Bolivya'nın üyesi oldukları And Topluluğu'na gözlemci üye oldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde yer alan bölgesel kuruluşlarla ilişkilerin kurumsallaştırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, "And Topluluğu'na yaptığımız gözlemci üyelik başvurumuz, 29 Ağustos 2022 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Dışişleri Bakanları Komisyonu toplantısında oydaşma ile kabul edilmiş ve böylece Türkiye And Topluluğu'na gözlemci üye olmuştur. 2 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe giren karar neticesinde And Topluluğu ve üyeleri ile bundan sonra daha da gelişecek olan işbirliğimizin, bölgeyle hem siyasi diyaloğumuzun güçlenmesine, hem de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin derinleşmesi ve çeşitlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA