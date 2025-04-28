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Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY İddialarına Yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY İddialarına Yanıt
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk limanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gemilerine açılacağı iddialarını yalanlayarak, bu haberlerin hayal ürünü olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk iş insanlarına Avrupa Birliği (AB) vizesi kolaylığı sağlanmasına karşılık Türk limanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gemilerine açılacağı iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, GKRY basınında yer alan 'Türk limanlarının Rum bandıralı gemilere açılabileceği' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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