Dışişleri Bakanı Fidan, Putin ile Görüştü: Müzakereler Türkiye'de Yapılsın
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin Türkiye'de yapılması talebini Putin'e iletti. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili aksaklıklar gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Putin ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları gündeme getirdik. (Rusya- Ukrayna müzakereleri) Görüşmelerin Türkiye'de yapılması talebimizi ilettik. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda yaşanan aksaklıklar iletildi" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika