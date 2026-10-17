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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında geldiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeydi görüşmede, Türkiye ile kapsamlı bir su anlaşması yapılması ve Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Irak Başbakanı, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeyi ve Ankara'yı Irak'ın önemli ekonomik ortaklarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Zeydi'den Türk şirketlerine yatırım çağrısı

Türkiye ile su alanında kapsamlı bir anlaşma yapılmasının önemine dikkat çeken Ali Zeydi, Türk şirketlerini Irak'taki yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet etti. Irak hükümetinin, Türk şirketlerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak ve yatırımlarının başarılı olmasını sağlamak için gerekli desteği sunacağını ifade etti.

Güvenlik ve ticari iş birliği ele alındı

Güvenlik konularının da ele alındığı görüşmede taraflar, çeşitli güvenlik meselelerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ortak bir operasyon merkezi kurulması üzerinde durdu. İki ülke arasındaki sanayi iş birliğinin genişletilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları da değerlendirildi.

Fidan'dan kalkınma yolu vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Zeydi'ye ileterek Irak'ı, yeni hükümet kabinesinin tamamlanması ve İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla tebrik etti. Türkiye'nin Irak ile ilişkileri güçlendirmeye ve ikili iş birliğini genişletmeye önem verdiğini belirten Fidan, daha önce imzalanan anlaşma ve mutabakatların uygulanmasının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nin ekonomik ve ticari bütünleşmenin güçlendirilmesi, iki ülkenin ve bölge halklarının çıkarlarının geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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