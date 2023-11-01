Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sahte fatura kesilerek 200 milyon TL girişi yapıldığı tespit edildi. Paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve araç alındı. Operasyon sonucunda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alındı

Sahte fatura kesilerek şirketlere 200 milyon TL giriş yapıldığı tespit edildi

İSTANBUL - Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Masak ön inceleme raporunda; tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

01 Kasım 2023 tarihinde saat 01.15'de Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemleri devam ettiği öğrenildi.