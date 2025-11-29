İç İşleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu: 1000 Yıldır Yazılan Kardeşlik Destanını Bozamadılar

1)İÇ İŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MÜNİR KARALOĞLU: 1000 YILDIR YAZILAN KARDEŞLİK DESTANINI BOZAMADILAR

Mesut Barzani, Cizre'de (3)

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, konuşmasında, "Ortak bir mirasla devraldığımız aynı yazgıda birleşip aynı yolda yürüdüğümüz bu topraklar, dilleriyle, kültürleriyle adeta binbir renkte çiçek açan bir büyük bahçe gibidir. Ne var ki yıllarca bu bereketli topraklardaki kardeşliğimizi dışarıdan yıkamayanlar, kaleyi içeriden yıkmaya çalıştılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak, şehirlerimizi, dağlarımızı, gençlerimizi terörle esir almak istediler. Orada bu ülkenin enerjisi, kaynağı, imkanı heba edildi. Bugün yapılan hesaplar gösteriyor ki terörün doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti maalesef 2 trilyon dolara ulaşmış durumdadır. Bu hayata geçmemiş yatırımlar, kurulmamış fabrikalar, açılmamış okullar, gidemediğimiz nice yollar demektir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bir şeyi başaramadılar. Bu topraklarda 1000 yıldır yazılan kardeşlik destanını bozamadılar" dedi.

'TURİZMİN, TİCARETİN, İLMİN VE SANATIN MERKEZLERİ OLACAKLAR'

Karaloğlu, "Hepinizin malum olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' süreci ile yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Terörün gölgelediği yılları geride bırakarak kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek 'büyük ve güçlü Türkiye' idealini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu karanlık siz perdesi dağıldıkça, bu bölgenin de tüm ülkenin de ayağındaki prangalar tek tek çözülecek. Bunun en somut örneklerinden birisi, bir zamanlar sadece operasyonlarla anılan Gabar Dağı'nın bugün petrol üretimiyle, enerjiyle umutla anılıyor olmasıdır. Gabar'da günlük petrol üretimi 81 bin varile ulaşmış durumda. Bu üretim yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık cari açık iyileşmesine denk geliyor. İnşallah bu saatten sonra bu şehirler, başta Şırnak olmak üzere turizmin, ticaretin, ilmin ve sanatın merkezleri olacak. Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı olarak bizler de bu şehirlerin huzuru ve güvenliği için her zaman görev başındayız. 688 bin kişilik içişleri ailemizle, emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, güvenlik korucularımızla, mülki idaremizle, birlik ve aziz milletimizin emrindeyiz. Tek hedefimiz var; 81 ilde, 922 ilçede, her hanede, her yürekte huzuru ve güveni daim kılmak. Bu ülkede yaşayan aziz milletimizin her ferdinin, başta can ve mal güvenli olmak üzere dili, inancı, kültürel değerleri devletin güvencesi altındadır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep birlikte bu ebedi yurdu daha müreffeh, daha güçlü, daha huzurlu kılmak için herkesin elinden gelenin fazlasını yapacağına inancımız tamdır" diye konuştu. Programda Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Kürtçe kaside okudu.