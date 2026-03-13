Haberler

DMM'den THY'ye ilişkin iddialara açıklama

DMM, sosyal medya paylaşımlarında yer alan Türk Hava Yolları ile ilgili iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti ve THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığını vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları'na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir. THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır. Buna rağmen; THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
