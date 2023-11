DEVA Partisi Milletvekili Sadullah Kısacık: Ekonomik buhran toplumsal barışı bozar hale geldi

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Ülke olarak yaşadığımız ekonomik buhran toplumsal barışı bozar hale geldi." dedi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun 4 yıldır ülkenin kanayan yarası haline geldiğini, vatandaşın artan hayat pahalılığı nedeniyle daha da yoksullaşmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Özellikle son 4 yıldır bir önceki yılın aranır hale geldiğini iddia eden Kısacık, "Yaşamanın maliyeti her geçen yıl katlanarak daha da artıyor. Başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere her şeyin fiyatı her yıl ikiye, üçe, dörde, bazı kalemlerde 10'a katlanarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de orta sınıf diye bir kavramın kalmadığını belirten Kısacık, haftada bir et giren evlere artık ayda bir kez girebildiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Artık evine hiç et girmeyen aileler var. İnsanların en temel ihtiyacı olan barınma artık lüks haline geldi. Ülkenin her yerinde ev sahipleri ile kiracılar düşman haline geldi. Yaşanan ev sahibi-kiracı kavgaları maalesef bazen cinayetle sonuçlanıyor. Çok acı bir duruma geldik. Ülke olarak yaşadığımız ekonomik buhran toplumsal barışı bozar hale geldi. Vatandaşlarımız özellikle son iki yıldır artan ev fiyatları, artan kira fiyatları karşısında son derece çaresiz. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda."