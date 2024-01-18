DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Mahalli İdareler Seçimleri'ne Hazırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazır olduklarını bildirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için gelen Babacan, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde hükümete "sarı kart" göstererek uyarıda bulunacaklarını ifade etti.

Ülkenin yoksullaştırıldığını öne süren Babacan, "Şu anda emekli olsun, memur olsun, işçi olsun, özel sektörde çalışsın kim olursa olsun Türk lirası cinsinden sabit maaş alan herkes maalesef ülkemizde yoksullaşmış durumdadır." dedi.

Yerel seçimlere işaret eden Babacan, şunları söyledi:

"Yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı seçeceğiz, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Biz ne diyoruz DEVA Partisi olarak? Hazırız diyoruz. Yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımıza hazırız, 2 sene öncesinden. Seçim geliyor diye değil 2 sene önce hazırladık, ilan ettik. Madde madde hepsi var bütün detaylarıyla. Yerel yönetimlerden, şehirciliklerden biz ne anlıyoruz ne yapacağız böyle taahhütlü, yazılı var."

Belediyeleri "temiz yönetmek için etik kurallar bildirgesi" açıkladıklarını da kaydeden Babacan, şöyle devam etti:

"Bizim adayımız olan herkes bu 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini yani ahlaki kurallar bildirgesini okuyor, imza ediyor ondan sonra bizim adayımız oluyor. Yerel seçimlere giriyoruz, belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama aynı zamanda bu seçimler merkezi hükumete iktidara da uyarıda bulunmak için çok önemli bir fırsat. Yani mevcut hükümetten memnun değilsek, iktidardan memnun değilsek evet bu gelen seçimlerde iktidarı değiştirmek için sandık konmayacak ama sandıkta kullanacağımız oy iktidara uyarı imkanı verecektir bize."

Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya ilişkin değerlendirmelerini hatırlatarak, "Siz de Altılı Masa'da yer almaktan pişman mısınız?" sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi:

"Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. O gün için yüzde 50 artı 1'i tutturmak ancak ve ancak partiler arası işbirliği ile mümkün oluyordu bu gerçeği biz gördük. Partiler arası işbirliğiyle seçimlere girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize altı benzemezler diyordu kendisi de 7-8 tane benzemezi topladı son dakika. İktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdi. Dolayısıyla genel seçimlerde işbirliği çok önemli çünkü 50 artı 1 gerekiyordu. Biz o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz demokrasi için beraber olduk, adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik Anayasa metni hazırladık. 2 bin 300 maddelik ortak eylem planı hazırladık. Tüm politikaları hazırladık. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ortak çalışmayı ortaya koyduk. Bugün bütün o çalışmaların arkasındayız. DEVA Partisi'nin bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın da hepsinin arkasındayız."