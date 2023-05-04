DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin bir referandum olduğunu belirterek, ülkenin geleceği için demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçim bir referandumdur. Her iki pusulada da bir referandum var. 1 metre uzunluğunda pusulada olsa ülkeyi yönetme arzusunda olan 2 alternatif var" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir dizi ziyaretler için geldiği Gaziantep'te Balıklı Parkı'nda partisinin seçim çadırını ziyaret etti. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Babacan, seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde Türkiye'nin güçleneceğini ve gerçek demokrasi gücü ile dünyanın saygın ülkelerinden biri olacağını söyledi.

"Haksız ve orantısız rantlara son vereceğiz. İnsana ve doğaya zarar veren tüm işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla, zenginliği ile sağlayacağız. Akıl dışı maceralara atılıp, ülkeyi fakirleştiren düzeni sonlandıracağız. Bu seçim bir referandumdur. Her iki pusulada da bir referandum var. 1 metre uzunluğunda pusulada olsa ülkeyi yönetme arzusunda olan 2 alternatif var. Ama biz ne ile neyin arasında tercih yapacağız biliyor musunuz? Oy pusulalarında karşımızda 2 tercih var. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Gaziantep cevapların hepsini biliyor. Bu uzun pusula da aslında 2 tercih var."