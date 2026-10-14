Destici, TÜSİAD'ı kabul etti, Türkiye'nin pandemiyi ve savaşı iyi yönettiğini söyledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜSİAD Genel Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyeti kabul etti. Destici, "Pandemi sürecini, Ukrayna- Rusya savaşındaki süreci Türkiye gerçekten iyi yönetti" dedi.

TÜSİAD Genel Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara İl Temsilcisi Ü. Barış Urhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede ikili ekonomi, uluslararası ilişkiler ve iş dünyası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. TÜSİAD'ın Türkiye'nin eski sanayici ve iş adamları derneği olduğunu dile getiren Destici, "Türkiye'nin dış ticaretinin oluşmasında sanayicilerin büyük bir kısmı TÜSİAD'ın bünyesinde. Dolayısıyla da Türkiye'nin sanayisinin gelişmesinde, ekonomisinin büyümesinde büyük katkılarınız oluyor" dedi.

"Pandemi sürecini, Ukrayna- Rusya savaşındaki süreci Türkiye gerçekten iyi yönetti"

Türkiye'nin dış siyasi olaylara karşı ekonomi sürecini iyi yönettiğine dikkat çeken Destici, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecini, Ukrayna- Rusya savaşındaki süreci Türkiye gerçekten iyi yönetti. Açıkça tarafsızlığını muhafaza etti ama yanlış yapana da, saldırgana da, 'saldırgansın' dedi. Ukrayna'nın burada bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Rusya'yla da bağı koparmadığı için ticaretimiz de sürdü. Her iki ülkeyle de ticaretimiz sürdü. Bütün bunları yaparken Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği'yle de ilişkilerinin bozulmasına fırsat vermedi. O anlamda da Türkiye başarılı bir süreç yönetti. Yani hem pandemide hem Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk görevi yaptı. Her iki ülkeden bu anlamda da itibar gördü. Batı'dan da itibar gördü, çevre ülkelerden de itibar gördü. Şimdi benzer durumu şu Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda da görüyoruz."

Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı