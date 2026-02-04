Haberler

DESOB Başkanı Ebedinoğlu: "Barışçıl dil umudumuzu güçlendirdi"

DESOB Başkanı Ebedinoğlu: 'Barışçıl dil umudumuzu güçlendirdi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarının toplumsal barışa olan inancı güçlendirdiğini belirterek, Diyarbakır esnafı adına barışçıl dili desteklediklerini söyledi.

TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarının toplumsal barışa olan inancı güçlendirdiğini belirterek, Diyarbakır esnafı adına barışçıl dili desteklediklerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Türkiye'de son dönemde yapılan açıklamaların toplumsal barış açısından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son konuşmalarına dikkat çeken Ebedinoğlu, kullanılan yapıcı ve barışçıl dilin toplumun geniş kesimlerinde umut oluşturduğunu dile getirdi. Ebedinoğlu, "Bu açıklamalar toplumsal barışa olan inancımızı daha da artırmıştır. Diyalog ve sağduyuyu esas alan her yaklaşım, ülkemizin ortak geleceği adına son derece kıymetlidir. Diyarbakır esnafı olarak barışçıl dili sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Esnaf ve sanatkarların huzur ve istikrardan yana olduğunu belirten Başkan Ebedinoğlu, toplumsal barışın güçlenmesinin ekonomik ve sosyal hayata da olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çölde 3 günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, onlarca kişi öldü

Çölde üç günlük kanlı çatışma! Ordu kasabayı geri aldı, 58 kişi öldü
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu