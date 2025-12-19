DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Dem Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ve Van Milletvekili Zülküf Uçar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Muş Milletvekili Çakı, Muş'ta "kader" diye dayatılan geri bırakılmışlığın arkasında bürokratik engellerin olduğunu söyledi.

Muş'ta yaşananların "tesadüf ya da imkansızlıklarla" açıklanamayacağını ifade eden Çakı, "Muş Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksinde son sıralarda. Bütçede yok sayılıyor, planlamada görmezden geliniyor." dedi.

Çakı, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin, artık Muş'ta da görülmeye başladığını söyledi.

Muş'ta sağlık, ulaşım, tarım ve eğitim alanlarında da sorunlar olduğunu aktaran Çakı, bu sorunların çözülmesini istedi.

Dem Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ise ceza infaz kurumlarında bulunan idare ve gözlem kurullarını eleştirdi.

Bu kurulların tahliyeye hak kazanan siyasi hükümlü ve tutukluların özgürlüklerine engel olmak için elinden geleni yaptığını savunan İrmez, akılla açıklanamayacak absürt gerekçelerle tahliyelerin önüne geçildiğini iddia etti.

İrmez, idare ve gözlem kurullarının bir an önce kaldırılmasını talep etti.

"Hapishane şartlarında iyileşme yok"

Dem Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, 1978'deki Maraş olaylarının Kürtlere ve Alevi'lere yönelik yapıldığını iddia etti.

Olaylarda öldürülenlerin resmi rakamlardan daha fazla olduğunu savunan Uçar, faillerin cezasız kaldığını öne sürerek, yaşamını yitirenleri andı.

Kayyum uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Uçar, bu uygulamaların sonlanması gerektiğini ifade etti.

Uçar, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin halkın beklentilerini karşılayamadığını savunarak, "Yüzlerce ağır tutsak hapishanelerde tedaviye erişemiyor. Hapishane şartlarında iyileşme yok. İktidarın gündemine adil ve eşitlikçi infaz gündemi yapmak bir yana, mevcut adaletsizliği derinleştirmek var." dedi.

Zülküf Uçar, basın toplantısını DEM Parti Van Milletvekilleri Gülderen Varli ve Mahmut Dindar ile birlikte gerçekleştirdi.