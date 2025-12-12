DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, düzenledikleri basın toplantılarıyla taleplerini ve eleştirilerini dile getirdi.

Bozan, Meclis'teki basın toplantısında, bazı hasta hükümlülerin cezaevlerinde tutulmaya devam edildiğini, tedavilerinin yapılmadığını savundu.

Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını ileri süren Bozan, Adalet Bakanlığını göreve çağırdıklarını ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararının uygulanması gerektiğini söyleyen Bozan, Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının, işçi temsilcisi olmadan yapıldığını belirtti.

2026'da geçerli olacak asgari ücret için kamuoyunda konuşulan olası artış oranlarına değinen Aslan, konuşulan en yüksek ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, asgari ücretin 29 bin 400 liraya çıkacağını söyledi.

Aslan, Türkiye'de 50 milyondan fazla insanın açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığını ileri sürerek asgari ücretin "bir pazarlığın konusu olmaması" gerektiğini ifade etti.

Açlık ve yoksulluk sınırı esas alınmadan asgari ücrete yapılacak her artışın "emeğe değil, yoksulluğa yapılan bir zam" olacağını iddia eden Aslan, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının en az yarısı, şu an itibarıyla 46 bin-49 bin lira arasındaki bir rakamda olması gerektiğini, yılda bir kere değil, en az iki kere güncellenmesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.