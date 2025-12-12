Haberler

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevilerin taleplerinin yasal güvence altına alınmasını talep etti. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde gençlere yeterli kaynak ayrılmadığını vurgulayan milletvekilleri, bağımlılıkla mücadele ve KYK yurtlarındaki sorunlara dikkat çekti.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevilerin taleplerinin yerine getirilmesi, yasal güvenceye alınması ve TBMM'nin sorunları çözmek için irade göstermesi gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinde gençlere bütçe ayrılmadığını savundu.

Müstakil "gençlik bakanlığı" kurulmasını öneren Altın, bağımlılıkla mücadeleye de yeterli bütçe ayrılmadığını ileri sürdü.

Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda sorunlar yaşandığını dile getiren Altın, öğrencilerin yemeklerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı eleştiren Altın, "Erkekler kulübü başkanı gibi davranıyorsunuz. Gençlerin probleminden haberiniz yok." sözlerini sarf etti.

Altın ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, konuşmaları sırasında kürsüye bir karikatür dövizi bıraktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Altın ve Cupolo'nun konuşması sırasında kürsüde gösterdikleri karikatürde LGBT simgesinin yer aldığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi. Kürsü önüne yürüyen Usta, karikatürün kaldırılmasını istedi.

Altın ve Cupolo'nun konuşmalarını tamamlamasının ardından tepkilerin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Değerlendirilecek bir konu." diyerek görüşmeleri devam ettirdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, "Aleviliğin turizm malzemesi olmadığını" söyledi.

Cemevlerinin ibadethane sayılmasını istediklerini belirten Fırat, "Alevilerin taleplerini yerine getirin, yasal güvenceye alın. TBMM, Alevilerin sorunlarını çözmek için irade göstermelidir." diye konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi yapıları tespit etme, koruma ve restore etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Bakanlığın ayrımcı bir yaklaşım sergilediğini iddia eden Aslan, tarihi yapılarla ilgili çalışmalarda bazı kesimlerin ihmal edildiğini savundu.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, uyuşturucu kullanma yaşının düştüğünü, bu durumun bir tehlikeye işaret ettiğini belirtti.

Devletin uyuşturucu konusunda ciddi tedbirler alması gerektiğini ifade eden Uçar, uyuşturucuyla mücadelenin siyaset üstü olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştiren Uçar, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Asgari ücret zam pazarlığında ilk tur sona erdi! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
title