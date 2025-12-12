Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevilerin taleplerinin yerine getirilmesi, yasal güvenceye alınması ve TBMM'nin sorunları çözmek için irade göstermesi gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinde gençlere bütçe ayrılmadığını savundu.

Müstakil "gençlik bakanlığı" kurulmasını öneren Altın, bağımlılıkla mücadeleye de yeterli bütçe ayrılmadığını ileri sürdü.

Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda sorunlar yaşandığını dile getiren Altın, öğrencilerin yemeklerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı eleştiren Altın, "Erkekler kulübü başkanı gibi davranıyorsunuz. Gençlerin probleminden haberiniz yok." sözlerini sarf etti.

Altın ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, konuşmaları sırasında kürsüye bir karikatür dövizi bıraktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Altın ve Cupolo'nun konuşması sırasında kürsüde gösterdikleri karikatürde LGBT simgesinin yer aldığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi. Kürsü önüne yürüyen Usta, karikatürün kaldırılmasını istedi.

Altın ve Cupolo'nun konuşmalarını tamamlamasının ardından tepkilerin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Değerlendirilecek bir konu." diyerek görüşmeleri devam ettirdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, "Aleviliğin turizm malzemesi olmadığını" söyledi.

Cemevlerinin ibadethane sayılmasını istediklerini belirten Fırat, "Alevilerin taleplerini yerine getirin, yasal güvenceye alın. TBMM, Alevilerin sorunlarını çözmek için irade göstermelidir." diye konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi yapıları tespit etme, koruma ve restore etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Bakanlığın ayrımcı bir yaklaşım sergilediğini iddia eden Aslan, tarihi yapılarla ilgili çalışmalarda bazı kesimlerin ihmal edildiğini savundu.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, uyuşturucu kullanma yaşının düştüğünü, bu durumun bir tehlikeye işaret ettiğini belirtti.

Devletin uyuşturucu konusunda ciddi tedbirler alması gerektiğini ifade eden Uçar, uyuşturucuyla mücadelenin siyaset üstü olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştiren Uçar, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu duruma tepki gösterdi.