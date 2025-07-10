DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'daki İşsizlik Oranını Eleştirdi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'daki işsizlik oranını eleştirdi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da yaşanan sorunları anlattı.

Şanlıurfa'nın, genç nüfusun yüksek olduğu illerin başında geldiğini belirten Ayan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işgücü istatistiklerine değindi.

"Şanlıurfa, genç işsiz ve genel işsizlik oranı listesinin her zaman en üstünde yer almakta" ifadesini kullanan Ayan, iş bulamayan gençlerin mevsimlik işçilik yaptıklarını söyledi.

Ekonomik sorunlar yüzünden ildeki toplumsal sorunların arttığını savunan Ayan, Şanlıurfalı çiftçilerin ise kuraklık ve elektrik sorunu nedeniyle mağdur edildiğini ileri sürdü.