DEM Parti heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından Babacan ve Hatimoğulları ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, görüşmede, Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Buradan koşulsuz bütün taraflara farklı farklı çağrılarımız var; belki de en önemli çağrı burada Sayın Şara ve hükümetine; güven bir anda inşa edilmez, güven inşa etmek zaman alır. Şu anda oluşmuş olan Şam yönetiminin güçlü bir devlet yapısına ulaşması ancak Suriye içindeki tüm kesimlerin güveni kazanarak mümkün olur. Çünkü yeni bir devlet yapısı ancak ve ancak halkın gücüne ve halkın desteğine dayanan meşruiyetle ayakta durabilir" dedi.

'BİR NUMARALI ÖNCELİĞİN İNSAN OLMASI GEREKİR'

Ali Babacan, bir başka önemli mesajı da Türkiye Cumhuriyeti hükümetine vermek istediğini söyleyerek, "Son derece hassas bir dönemden geçiyoruz; sözün gücü çok önemlidir ama bu sözün gücünü de kimseyi incitmeden hiç kimsede duygusal kopuşlara sebep olmadan kullanmak gerekir. Türkiye içindeki hukuk ve adaletle ilgili sorunları, ekonomi ile ilgili sorunları örtmek için kullanılacak bir zafer dili, bizim kendi Kürt vatandaşlarımızda da Suriye Kürtlerinde de Irak Kürtlerinde de büyük duygusal kopuşlara yol açabilir. Suriye'de demokrasinin kazanacağı bir sürece Türkiye destek vermek zorundadır. Suriye'de bir seçim takvimi açıklamanın zamanı gelmiştir, geçmiştir. Nihayetinde halkın iradesinin iş başında olacağı bir yönetim perspektifi Suriye'ye verilmezse güven inşası olmayacaktır. Bütün bu riskli süreçte bir numaralı önceliğin insan olması gerekir. Şu an Kobani'deki durum sivillere zarar veren bir durum; elektriğin insani yardımları normal bir şekilde akmasını sağlamak ve günlük hayatın bir an önce normalleşmesini sağlamak belki de her şeyden önemli" diye konuştu.

HATİMOĞULLARI: MÜRŞİTPINAR SINIR KAPISINI AÇIP İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURALIM

Dem Parti'li Hatimoğulları ise Suriye'de Kürtlerin katledildiğini ve buna sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, "Biz sadece Kürt kardeşlerimiz katledildiğinde değil; orada Türkmenlere de bir şey olsa, orada Sünni kardeşlerimiz de katledildiğinde ve en son çok büyük bir Alevi katliamı gerçekleştiğinde, Dürzi kardeşlerimiz katledildiğinde de DEM Parti olarak bizler katliamlara karşı halkların yanında bir tavır belirledik. Başta Türkiye'nin iç barışını tahkim etmesini önemsediğimiz kadar Suriye'de de bir iç barışın tahkim edilmesini önemli buluyoruz. Buradan hem iktidara hem de bütün muhalefet güçlerine çağrımızdır. Gelin Suriye'nin barışını inşa etme konusunda hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Barışını tesis etmiş, demokratik zeminde halklarla sorunlarını çözmüş bir Suriye'nin komşumuz olması Türkiye açısından, güvenlik açısından en önemli sonuç olur. Türkiye o zaman gerçekten çok daha güvende olur. Bizler Türkiye'nin barışının tesis edilmesinin önemli olduğu kanaatindeyiz. İç barışı geliştirmek ve tahkim etmek için köklü bir biçimde Kürt sorununa yaklaşımda değişim olmalı, dilde değişim olmalı. Gelin Türkiye'de Mürşitpınar Sınır Kapısını açalım, insani yardım koridoru oluşturalım ve hep birlikte oradaki Kürt kardeşlerimizle insani yardım temelinde dayanışma içinde olalım" ifadelerini kullandı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,