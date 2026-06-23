DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, NATO'nun "çok şiddetli bir kriz yaşadığını", bu kriz içerisinde de Türkiye'de yeni üsler kurmaya çabaladığını söyledi.

NATO'nun dağıtılması gerektiğini savunan Kok, "Türkiye, NATO üyeliğinden çıkmalı. Türkiye'deki NATO üsleri, başta Kürecik ve İncirlik olmak üzere, derhal kapatılmalıdır. ABD emperyalizmi tüm uzantılarıyla Orta Doğu'dan defolup gitmelidir. Bölge ülkelerine yönelik ABD saldırganlığına derhal son verilmelidir." ifadesini kullandı.

Ankara'da, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne rızalarının olmadığını söyleyen Kok, "Ankara'daki bu zirvenin olması bizlere daha çok yoksulluk, açlık getirecektir ve Türkiye'nin çok daha büyük gerilim hatları içerisine sokulması anlamına gelecektir. Bu gerilim hatlarının bizlere, halklara, emekçilere faydası yoktur." diye konuştu.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise Ankara'da eylem yapan öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin, yapılan yasal değişiklikle özlük haklarını kaybettiğini kaydeden Hun, hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi.

Öğretmen alımındaki mülakat sistemine işaret eden Hun, bu sistemle öğretmenlerin mağdur edildiğini, emek ve başarılarının görmezden gelindiğini savundu.

Seçim bölgesi olan Iğdır'ın sorunlarını da anlatan Hun, "Iğdır, hava kirliliği bakımından Avrupa kentleri arasında ilk sırasında yer alıyor. Bu durumun ortaya çıkmasında bölgedeki taş ocaklarının da büyük etkisi var. Hava kirliliğinin olduğu bir yerde taş ocaklarının olmaması lazım." dedi.

Hun, bölge halkının hayvancılık yaptığı mera alanlarına güneş enerji sistemlerinin kurulduğunu, vatandaşların bu durumdan mağdur olduğunu aktardı.