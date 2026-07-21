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DEM Parti'li Bakırhan: Çerçeve yasa kapsayıcı olmalıdır

DEM Parti'li Bakırhan: Çerçeve yasa kapsayıcı olmalıdır
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasanın kapsayıcı olması gerektiğini belirterek, kayyımların geri çekilmesi ve siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Çerçeve yasa kapsayıcı olmalıdır. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin, "Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, 100 yıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Medya üzerinden psikolojik savaş yürütmek barışın haysiyetine yakışmaz. Kimse bu hatalara düşmemelidir. Çerçeve yasa kapsayıcı olmalıdır. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır. Parlamentodan çıkması muhtemel çerçeve yasayla eş zamanlı olarak siyaset kurumu da toplumsal uzlaşma ve ortaklığı esas alarak bir yol haritası çıkarmalıdır" dedi.

Bakırhan, yürütme erkinin barış sürecinde iklimin pozitife dönmesi için üstüne düşeni oynaması gerektiğini söyleyerek, "İlk adım olarak da hemen kayyımlar geri çekilmeli, halkımızın seçmiş olduğu temsilciler yerel yönetimleri yönetmelidir. Daha önce de ifade etmiştik. Bu vesileyle tekrar bir kez daha ifade edelim. Nusaybin, Kamışlı sınır kapıları açılmalıdır. Bu adım hem barış sürecine hem iki ülke ekonomisine hem Suriye'nin iktisadi ve siyasi istikrarına katkı sağlar. 'Kapılar açılmalıdır' derken, aynı zamanda Türkiye ve Ermenistan kapısı olan Kars'taki Doğu Kapı da açılmalıdır. Bu da bölgesel istikrara katkı sağlar. Yargı erki de barış sürecine pozitif katkı vermelidir. AYM ve AİHM kararları uygulanmalı, tahliyelerin önü bir an önce açılmalıdır. Özellikle vurguluyorum; çatışmalı süreçte barıştan yana tavır alan ve mağdur edilen insanların sorunları çözülmelidir. Başta Barış Akademisyenleri olmak üzere, KHK'lılar işlerine amasız, fakatsız bir şekilde geri iade edilmelidir. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevindeki siyasi tutsaklar bir an önce halklarıyla, aileleriyle ve yoldaşlarıyla buluşmalıdır. Bunun gibi bu süreci iyileştirici birçok adım atılabilir. DEM Parti olarak bizim rotamız barış, yolumuz demokratik cumhuriyet yoludur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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