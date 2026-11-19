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DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, fon soruşturmalarında ismi geçenlerin listesinin açıklanması gerektiğini ifade ederek, bu konuda adım atılmamasını eleştirdi.

Bugün, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önüne gittiklerini ve halkın sorularına cevap aradıklarını belirten Gergerlioğlu, "Halk çok öfkeli. Sermaye Piyasası Kurulunun önündeler ve hesap soruyorlar. Biz 'devlet güvencesinde para yatırdık' diyorlar. Bu konuda bir gelişme olmuyor. Biz bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Fon soruşturmaları kapsamında Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Gergerlioğlu, bu konuda da adım atılmamasına tepki gösterdi.

Van Milletvekili Mahmut Dindar, cezaevindeki tutukluların yaşadığı sağlık sorunlarının yeterince önemsenmediğini ve bu konuda bir adım atılmadığını öne sürdü.

Hasta ve yaşlı tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Dindar, cezaevlerindeki kapasitenin aşıldığını, bu durumun sağlık ve hijyen koşullarını zora soktuğunu söyledi.

Dindar, "Temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bir kişinin hapishanede tutulması hastalığını cezanın parçasına dönüştürmektedir. Toplumun güvenliğinin ölçütü hasta tutsaklar için tahliye engeli olmamalıdır. Buna son verecek yasal güvenceler oluşturulmalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA