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DEM'li vekil Aslan, fon soruşturması için Meclis'in açılmasını istedi

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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'in yeni yasama yılına fon soruşturması gündemiyle başlamasını istedi. Aslan, emekli ve asgari ücretlinin ekonomik sıkıntı yaşadığını, vergi adaletiyle emeğin korunması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'in yeni yasama yılına fon soruşturması gündemiyle başlaması gerektiğini söyledi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin yeni yasama yılının barış, adalet, özgürlük, eşitlik ve refah getirmesini diledi.

Yeni yasama yılının Meclis'in toplumun gerçek beklenti ve sorunlarının çözümünde rol alacağı bir yıl olmasını dileyen Aslan, "Türkiye'nin şu an en temel sorunlarından ve en temel tartışma alanlarından olan, milyonlarca insanın yaşamış olduğu temel sorun ekonomik sıkıntı. Emeklinin maaşı ayın ortasını görmeden eriyor. Asgari ücretli hiçbir zaman mutfağa tam olarak erişemeden maaşının tamamını yitirmiş oluyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin, çiftçilerin ve esnafların da pek çok sorun yaşandığını ve bunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Fon soruşturmasına da değinen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi adaletinin sağlandığı, emeğin korunduğu, yurttaşın borç batağından çıkarıldığı, kamu kaynaklarının toplum yararına kullanıldığı bir ekonomi politikası artık ertelenemez olarak Meclis'in gündemindedir. Grup başkanvekillerinin yapmış olduğu açıklamalar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir araştırma komisyonu kurulacağına dair ifade etmiş olduğu emareler bir kenara, sadece bir araştırma komisyonun değil, birden fazla ve bu meseleyi çok yönlü, siyasi, politik, borsada yer alan kimselerden bunu aracılık eden kişilere kadar tüm yolsuzluğun araştırılmasını sağlayacak gerçek bir gündemle Meclis'in açılmasını bekliyoruz."

Aslan, Terörsüz Türkiye sürecinin zamana yayılmadan, siyasi hesap yapılmadan ilerlemesi ve nihayete ermesi gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA
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