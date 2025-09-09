Haberler

Cumhuriyetçi Milletin Partisi Kuruluş Dilekçesini Teslim Etti

Güncelleme:
Kapanan Memleket Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Öztürk, partinin amacını milli ekonomi ve eşit yurttaşlık ilkesi ile Türkiye’yi yeniden inşa etmek olarak açıkladı.

CUMHURİYETÇİ Milletin Partisi'nin (CMP) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Kapanan Memleket Partisi'nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki heyet, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, "İçişleri Bakanlığımıza dilekçemizi verdik. Milli ekonomiyi, milli üretimi, milli tüketimi yeniden Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi yüce Türk milletini ayağa kaldırmak için yola çıktık. Biz ihanet masasına oturanları Atatürk'ün yolundan koşanlar olarak benimsemiyoruz. Bu ülke ulusal üniter yapısıyla; Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Roman'ıyla yaşayan her bir yurttaşıyla, eşit yurttaşlık ilkesinde 1923 ruhuyla yeniden inşa edilecek. Barış, kardeşlik, sevgi, eşitlik, hakça paylaşım, sosyal adalet, gelişen Türkiye gençlerinin dışarıda umut aramadığı, bu ülkede heyecanla yaşayabileceği, özgürce görüşlerini ifade edebileceği bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhuriyetçi Milletin Partisi'ni 102 yıl sonra Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğurmak için kurduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
