Erdoğan başkanlığında kritik Kabine toplantısı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durum ile Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı