Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.56'da başladı. Toplantıda, dış politikaya ilişkin ABD-İran gerilimi, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler değerlendirilecek. 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika