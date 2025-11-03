Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Gazze'deki ateşkes, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızla ulaştırılması ile 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca bugün TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri ve istihdam politikalarının ele alınacağı bildirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.