Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı videolu paylaşımla kutladı.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bilimden sanata, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora, kültürden teknolojiye kadar hayatın her alanında başarılarıyla ülkemize değer katan kadınlarla gurur duyuyoruz. Emeği, azmi ve üretkenliğiyle topluma ilham veren, geleceğimizi şekillendiren tüm kadınları saygıyla ve minnetle selamlıyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı videoda ise şunlar kaydedildi:

"Bazen bir fabrikanın çarklarında, bazen bir laboratuvarın sessizliğinde, bazen de bir fidanın ilk can suyunda. Kadın, yalnızca hayatın içinde değil, bu ülkenin temelinde, harcında ve yarınlara uzanan vizyonundadır. O, elinin değdiği her hayali bir projeye, her projeyi ise bu topraklar için kalıcı bir değere dönüştürür. Pes etmeyen bir azimle yükselen her başarı hikayesinde, onun bilgisi, onun feraseti ve onun bitmeyen emeği vardır. Biz, bu büyük mirası geleceğe taşıyan kadınlarımızın gücüyle büyüyoruz. 8 Mart, Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Yüzyılı'nı da inşallah siz kadınlarla birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
