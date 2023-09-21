Cumhurbaşkanlığı 2022'de 5 Milyar 363 Milyon TL Ödenek Kullandı

Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı geçen yıl 5 milyar 363 milyon 433 bin 755 lira ödenek kullandı. Bu miktar, bir günde 14 milyon 694 bin lira, saatte 612 bin 264 lira, dakikada 10 bin 205 lira, saniyede 170 liraya denk geliyor.

TAMER ARDA ERŞİN

Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporuna göre; Cumhurbaşkanlığı geçen yıl personel, sosyal güvenlik kurumlarına prim, mal ve hizmet alımı giderleri ve cari transferler olmak üzere 5 milyar 363 milyon 433 bin 755 lira ödenek kullandı. Bu miktar, bir günde 14 milyon 694 bin lira, saatte 612 bin 264 lira, dakikada 10 bin 205 lira, saniyede 170 liraya denk geliyor.

Sayıştay'ın 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu yayınlandı. Rapora göre, Cumhurbaşkanlığı'na 2022 yılı başında 3 milyar 890 milyon 381 bin lira ödenek tahsis edilirken, yıl sonu ödenek kullanımı 5 milyar 363 milyon 433 bin 755 lira oldu. Bu miktar, günde 14 milyon 694 bin lira, saatte 612 bin 264 lira, dakikada 10 bin 205 lira, saniyede 170 liraya denk geliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın en yüksek harcama kalemi mal ve hizmet alımı giderleri oldu. Mal ve hizmet alımı için 1 yılda 3 milyar 13 milyon 755 bin 4 lira harcama yapıldı. İkinci sırayı 860 milyon lira ile sermaye giderleri, üçüncü sırayı da 803 milyon lira ile cari transferler aldı. Personel gideri 613 milyon lira ve sosyal güvenlik kurumu devlet prim gideri de 72 milyon lirayı buldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın bilançosunda "Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları" başlığı altındaki kalemde, bilançoda geçmiş yıllardan gelir gider dengesinin bozulduğu görüldü. Bu kalem, bilançoda eksi 9 milyar 859 milyon 67 bin 640 lira yer aldı.

Sayıştay'ın raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılında 3 milyar 710 milyon 801 bin liralık ödenek kullandı ve günlük ödenek kullanımı 10 milyon 166 bin lira olarak gerçekleşti. Buna göre, Saray'ın bir yılda harcamalarında yüzde 52.7'lik artış yaşandı.