Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Venezuella'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela'daki krizde Türkiye'nin uluslararası hukuka ve milli iradeye saygı göstererek, Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika