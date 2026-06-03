Cevdet Yılmaz: 5 milyar dolar ticaret hedefine hızla ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta katıldığı Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'nda, "Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile Türkmenistan'ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır. Liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Amacımız hızla bu 5 milyar dolara ulaşmak ve ardından daha büyük hedeflere yürümeye devam etmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Yılmaz buradaki temasları çerçevesinde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katıldı. Etkinlikte konuşan Yılmaz, Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarına hitap ederek, Türkiye'nin, Türkmenistan ile ortak dil, ortak tarih ve ortak kültürden güç alan ilişkilerine değindi. Yılmaz, "Bildiğiniz üzere Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetler Arası Türk-Türkmen Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Aşkabat'ta bulunuyoruz. Birçok bakanlığımızdan temsilcilerimizle birlikte geniş bir heyetle Türkmenistan'dayız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin ekonomik alanda oluşturduğu olumlu yansımalara değinerek, "Türkmenistan ile ortak dil, tarih ve kültürden güç alan ilişkilerimiz, devlet başkanlarımızın vizyoner liderliği sayesinde somut işbirliklerine ve kalıcı yatımlara dönüşmeye devam etmektedir" dedi.

Türkmenistan'ın doğal kaynaklar ile nüfus alanındaki kazanımlarını vurgulayan Yılmaz, "Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile Türkmenistan'ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Birçok Türkmenistan'ı ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, "Her geldiğimde daha gelişmiş, kalkınmış bir Türkmenistan görüyorum" dedi.

"Bu zorlu küresel ortamda dahi Türkmenistan büyümeye devam ediyor"

Yılmaz, "Dünyanın, küresel ekonominin içinden geçtiği bu zor dönemde Türkmenistan büyümeye kalkınmaya devam ediyor. Bu kendiliğinden olmuyor. Türkmenistan liderliğini, sahip olduğu kaynakları ülkenin kalkınmasında, değerlendirme noktasında gösterdikleri başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın kalkınma alanındaki başarılarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Bu zorlu küresel ortamda dahi Türkmenistan büyümeye, kalkınmaya, gelişmeye ve kaynaklarını yatırımlarla değerlendirmeye devam ediyor. Bizler de bu potansiyeli ortak kazanca dönüşecek şekilde, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yarın gerçekleştireceği temaslarını değerlendirdi

Yılmaz, gerçekleştirmesi beklenen temaslarına değinerek, "Ziyaretimiz kapsamında hükümetler arası komisyon toplantımızı düzenleyerek Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliyev ile görüşmeler yapacağız. Ayrıca Türkmen Tekstil Fuarı'nı ziyaret edeceğiz. Geçen geldiğimizde de aynı şekilde bir fuar gerçekleştirilmişti. Bunlar da ticaretin artması, iş birliklerinin gelişmesi noktasında önemli fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarının diplomatik ve ekonomik gelişmelerde oynadığı önemli role değinerek, "Toplantılarımız öncesinde özellikle sizlerle bir araya gelmek istedik. Sizler yıllardır Türkmenistan'da iş yapıyorsunuz, sahip olduğunuz tecrübe, karşılaştığınız fırsatlar, imkanlar, dile getirmek istediğiniz meseleler bizler için yol gösterici olacaktır. Yapacağımız temaslarda da sizlerin ifade edeceği meseleler bizlerin de üzerinde duracağımız konular olacaktır. Bu bakımdan bu toplantıyı yarın yapacağımız resmi toplantılar için bir hazırlık niteliğinde gördüğümü ifade etmek isterim" dedi.

Türkmenistan'da 56 milyar dolar hacme ulaşan bin 101 proje

Türkiye'nin Türkmenistan'a bugüne kadar gerçekleştirdiği doğrudan yatırımının 300 milyon dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ancak müteahhitlikte çok daha yüksek bir sayı söz konusu. 56 milyar dolar hacme ulaşmış bin 101 proje bugüne kadar Türkmenistan'da gerçekleştirildi. Hepimiz bu eserlerle iftihar ediyoruz. İş dünyamızın ve Türkmenistan hükümetinin iş birliğinin sonucu ortaya konulan çok çeşitli eserler söz konusu. Bundan sonra da aynı şekilde bu iş birliğinin devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu ortak yürüyüşte sizlerin daima yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isterim. Karşılaştığınız sorunların çözümü ve yeni imkanların hayata geçirilmesi için sizlerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye-Türkmenistan arasında 5 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefi

Türkiye-Türkmenistan arasındaki ortak ticaret hacmini öncelikle 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı, daha sonra ise bu sayıyı yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Geçen yıl itibariyle 2,2 milyar dolar seviyelerini gördük ancak bizim amacımız hızla bu 5 milyar dolara ulaşmak ve ardından daha büyük hedeflere yürümeye devam etmek. Bu anlamda da sizlerin çabaları belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DTİK, yeni iş birliklerinin kapısını aralamak için sağlıklı bir zemindir"

Yılmaz, "Bugün burada bir araya gelmemiz tesadüf değil. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) gibi güçlü bir platform altında Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızı buluşturan bu toplantı hem ortak sorunlara çözümler üretmek hem de yeni iş birliklerinin kapısını aralamak için isabetli, sağlıklı bir zemindir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Bu çerçevede sizlerden beklentimiz hem kamu özel sektör olarak iş birliğimizi güçlü tutmak hem de kendi aranızdaki dayanışmayı en güçlü şekilde devam ettirmeniz, Türk iş dünyasının bu topraklardaki sesini, ağırlığını daha fazla büyütmenizdir. Rakip değil, tamamlayıcı olmak, bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü elçileri olmanın en kestirme yoludur. Hep birlikte hareket ettiğinizde hem şirketlerinizin hem de ülkelerimizin kazanacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz konuşmasının sonunda DEİK ve DTİK başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken, yarın çeşitli şekilde Türkiye-Türkmenistan ilişkilerini değerlendirme imkanı bulacaklarını belirtti. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı