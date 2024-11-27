Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek

 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Singapur arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek için Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean'i kabul etti. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri ve işbirliği alanları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean'i kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Singapur ile diplomatik ilişkilerin 55'inci, stratejik ortaklığının ise 10'uncu yıl dönümünde, Chee Hean'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendi bölgelerindeki merkezi konumları ve güçlü ekonomik-ticari altyapılarının iki ülkeyi doğal ortaklar haline getirdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye-Singapur ilişkisi, tedarik zinciri güvenliğini sağlamak, kaynak ve üretim çeşitliliğini artırmak ve dayanıklılığı güçlendirmek bakımından stratejik bir öneme sahip. Güneydoğu Asya'nın kapılarından biri olarak gördüğümüz Singapur ile savunma sanayi, yeşil ekonomi, dijitalleşme, yenilik, enerji ve helal gıda gibi alanlarda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizi artırmak ve bu alandaki hedeflerimize ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmamız son derece önem taşıyor. Karşılıklı yatırımlarını artırmasını destekliyor, eğitim alanında tecrübe paylaşımı dahil olmak üzere her alanda ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz."

Konuk bakana ziyaretinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
img

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt
img

Savcı Yavuz Engin'in 'Yenidoğan' çetesinin avukatına yanıtı bomba
img

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Celtic Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Lille CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Sturm Graz Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe İpekyolu, Edremit, Tuşba okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Kızılyıldız Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kızılyıldız Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.