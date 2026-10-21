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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak"

Kaynak: AA