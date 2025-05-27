Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Metal Sektörünün Geleceğini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Metal Sektörünün Geleceğini Değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelerek sektörü güçlendirmek için istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sürdürülebilir üretim ve rekabet gücü gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 94 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan bu stratejik sektörü, otomotivden makineye, ana metalden elektromekaniğe uzanan geniş üretim yapısıyla kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Toplantımızda sürdürülebilir üretim, sektörün rekabet gücü ve yapısal ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyal tarafların talepleri ve reel sektörün öncelikleri çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Yüksek katma değer üreten, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük eden metal sektörümüzü kamu, özel sektör ve çalışanlarımızın iş birliğiyle daha da güçlendirmekte kararlıyız. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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