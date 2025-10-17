Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Arnavutluk'la ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tiran'da düzenlenen Türkiye-Arnavutluk Yatırım Forumu'nda, "Yakın vadede Arnavutluk ile ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Türkiye-Arnavutluk Yatırım Forumu'na katıldı. İki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri ve ticaret hacminin ele alındığı forumda iş dünyasına hitap eden Yılmaz, konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Yılmaz, "Coğrafi olarak sınırımız bulunmasa da gönül komşumuz olarak gördüğümüz Arnavutluk'la ilişkilerimiz 6 asrı aşan köklü ve parlak bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1923'te imzalanan 'Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması' iki ülke arasındaki bu kadim ilişkiyi daha da derinleştirmiştir" dedi.

Başbakan Rama'nın 2021'de Ankara ziyareti sırasında imzalanan Ortak Siyasi Bildiri ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine taşındığını aktaran Yılmaz, bu ortaklığın temel mekanizması olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Şubat 2024'te Ankara'da ve Ekim 2024'te Tiran'da toplandığını hatırlatarak, "Sekiz ayda imzalanan 10 anlaşma ortaklığımıza yeni bir ivme kazandırmıştır" dedi.

Türkiye ekonomisinin 2003-2024 döneminde dünya büyümesinin 1,9 puan üzerinde yıllık yüzde 5,4 oranında yüksek büyüme kaydettiğini vurgulayan Yılmaz, "2025 sonu itibarıyla mili gelirimizin 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. Satın alma gücü paritesine göre değerlendirdiğimizde ise Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna yükselecek. Avrupa'nın ise 4. büyük ülkesi konumundayız" diye konuştu.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi, 2024 yılında yüzde 3,3'lük bir büyüme oranı yakalayarak güçlü bir ivme ortaya koymuştur. Bu oran 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8'e yükselerek, bu ivmenin kalıcı bir nitelik kazandığını göstermiştir. 2025 yılında mal ihracatımızın yüzde 4,6 oranında artışla 273,7 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Turizm gelirlerimizin ise 64 milyar dolara ulaişacağını tahmin ediyoruz. Bu değerlerle birlikte cari açığımızın milli gelire oranla yüzde 1,4 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye, son 23 yılda gösterdiği ekonomik performansla birlikte küresel ölçekte ekonomik etkinliğini artıran ve dış politika hedeflerine sağlam bir zemin oluşturan stratejik bir güç haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde benimsediğimiz Türkiye Yüzyılı'nda bütüncül ve kapsayıcı dış politikamızın en önemli boyutlarından birini ekonomi diplomasisi oluşturuyor. Böyle olmaya da devam edecektir."

"Arnavutluk'la ikili ticaret hacmimiz son 4 yılda yaklaşık yüzde 100 arttı"

Balkanlar'ın stratejik bir bölge olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu bölgenin taşıdığı potansiyel, küresel dengelerin yeniden kurulduğu, dijital dönüşümün hız kazandığı ve sürdürülebilir kalkınmanın öne çıktığı bir dönemde daha da kritik bir önem kazanıyor. Böyle bir zeminde Türkiye ile Arnavutluk'un birbirini tamamlayan güçlü yönlerinin oluşturacağı sinerjinin hem iki ülke hem de bölge için yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyoruz. Arnavutluk'un Avrupa'ya açılan stratejik konumu, tarım ve turizm potansiyeli ile AB üyelik hedefi, bu iş birliğine güçlü bir zemin sunmaktadır. Arnavutluk ekonomisinin son 4 yılda kaydettiği ortalama yüzde 5,4'lük büyüme bu potansiyelin en önemli göstergesidir. Esasen Arnavutluk'la ikili ticaret hacmimiz son 4 yılda yaklaşık yüzde 100 artarak, geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Şu anda Türkiye, Arnavutluk'un en büyük ikinci ticari ortağı konumundadır" ifadelerini kullandı.

"İkili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz"

Yılmaz, hedefin mal ve hizmet ticaretini çok daha yüksek seviyelere taşımak ve ticari ilişkileri stratejik ortaklığa yakışır çok daha yüksek bir düzeye çıkarmak olduğunu söyleyerek, "Yakın vadede ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Arnavutluk'un Türk yatırımcıları için uygun bir ortam sunduğunu kaydeden Yılmaz, "Arnavutluk ile kültürel ve sosyal yakınlığımız ve mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerimiz iş insanı ve yatırımcılarımızın uygun şartlarda faaliyet göstermelerini kolaylaştırıyor. Türkiye, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla Arnavutluk'taki en büyük beşinci yatırımcı ülke konumundadır. Yine kalitesi, hızı ve kabiliyetleriyle kendisini dünyada ispatlayan Türk müteahhitlerimiz, Arnavutluk'ta 1,8 milyar dolar tutarında 37 projeyi hayata geçirmiştir. Bugün Arnavutluk'taki Türk firmalarının yatırımlarının havacılıktan bankacılığa, madencilikten plastiğe, enerjiden lojistiğe, demir çelikten mobilyaya, seramikten inşaata ve tekstile kadar pek çok sektörde yayıldığını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Arnavutluk'ta inşa edilen ve iki ay gibi çok kısa sürede tamamlanan Fier Dostluk Hastanesi'ni örnek gösteren Yılmaz, "Türk firmalarının sağlık sektörüne yapacağı dünya standartlarındaki yatırımlar, sadece Arnavut ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, aynı zamanda ülkedeki sağlık turizmine de önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Dijitalleşmenin belirleyici hale geldiği günümüz dünyasında bilişim ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümenin en güçlü itici gücü konumunda olduğunu kaydeden Yılmaz, "Başbakan Rama'nın vizyoner liderliğiyle Arnavutluk'un bu alana yaptığı yatırımlar ve yüksek teknolojili işletmelerin hızla artması, ülkenin dijital dönüşümünü güçlendirmektedir. Bu kapsamda ülkemizin başarılı bilgi teknolojileri firmalarını da Arnavut iş dünyasına faydalı çözümler sunmak üzere yatırıma davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, konuşmasını Arnavutça "Faleminderit" (Teşekkür ederim) diyerek sonlandırdı. - TİRAN