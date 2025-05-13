Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek.

Yılmaz, programları kapsamında, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yılmaz, ziyaretinin ikinci günü olan 15 Mayıs'ta Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile görüşecek, aynı gün Özbekistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Taşkent Teknopark'ı ziyaret edecek ve Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışına katılacak.