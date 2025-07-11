Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'yi Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye yaptığı günübirlik ziyarette Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında 20 Temmuz Özgürlük Bayramı hazırlıkları ve Türkiye-KKTC iş birlikleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik ziyaret kapsamında bugün KKTC'ye geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından Ercan Havalimanı'nda karşılandı. Başbakan Üstel, Yılmaz'ın KKTC'de bir kez daha ziyarette bulunmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ı bir kez daha adamızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ziyaretleri vesilesiyle gerçekleştireceğimiz görüşmelerde, 20 Temmuz Özgürlük Bayramı hazırlıklarımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek projeleri ve iş birliklerini ele alacağız. Halkımız ve ülkemiz adına son derece önemli yeni projelerin ilk adımlarını bugün yine birlikte atacağız. Kıbrıs Türk halkının refahı, istikrarı ve kalkınması için sürdürdüğümüz ortak yürüyüş, kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, "Fiber Optik İmza Töreni" düzenlenecek

Cevdet Yılmaz temasları çerçevesinde ayrıca, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenecek olan "Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı"na da katılacak.

Cevdet Yılmaz'ın akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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