Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Güzelyurt'u Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Güzelyurt'u Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt'ta tarım yatırımlarını inceleyerek gençlerle buluştu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile Güzelyurt'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC ziyaretimiz kapsamında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte Güzelyurt'taydık. Narenciyenin başkentinde inşası süren Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'ni inceledik. Üretimi koruyacak, ihracatı artıracak bu stratejik yatırım tamamlandığında; Türkiye ile KKTC arasında tarımda da entegre kalkınmanın simgesi niteliğinde bir eser olacak. Ardından Güzelyurtlu genç kardeşlerimizle Kitap Kafe'de bir araya geldik. Bilgiye, kültüre ve ortak geleceğimize dair inanç ve heyecanlarını görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Her bir kardeşime teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle Güzelyurtlu kardeşlerimize muhabbetlerimi sunuyor, her birine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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