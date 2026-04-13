Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 14. Dönem Toplantısı için Kazakistan'a gidecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14-15 Nisan tarihlerinde Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Resmi temaslarda bulunacak olan Yılmaz, Kazakistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 14. Dönem Toplantısı ve imza törenine de katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak 14 Nisan'da Astana'da düzenlenecek DTİK toplantısına katılacak. 15 Nisan'daki temasları çerçevesinde Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile hükümet binasında baş başa görüşme gerçekleştirecek. Yılmaz, ardından Kazakistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 14. Dönem Toplantısı ve imza törenine iştirak edecek. Yılmaz, ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ile Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek ve Kazakistan- Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temasları kapsamında Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ziyaret edecek ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. Yılmaz, ziyaretinin genelinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliği, yatırım fırsatları ve teknoloji alanındaki ortaklıkların geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

