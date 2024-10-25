Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Diyarbakır Valiliği'ni Ziyaret Etti

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Diyarbakır'a ziyaret ve açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldiği 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması' programının ardından, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Yılmaz'ı, Vali Murat Zorluoğlu karşıladı. Karşılamanın ardından Yılmaz, Valilik şeref defterini imzaladı. Yılmaz, çekilen fotoğrafların ardından basına kapalı toplantıya katıldı.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,