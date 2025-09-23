Erdoğan'dan Gazze ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde gerçekleştirdiği konuşmada, "Gazze krizi, Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmeleri Trump ve ekibi ile istişare ile iletişim dahilindeyiz. Barrack'ın samimi grevleri ile ciddi katkısı oldu oluyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika