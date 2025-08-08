Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış ve 2025'in ilk çeyreği itibariyle 1 trilyon 371 milyar dolara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış ve 2025'in ilk çeyreği itibariyle 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış ve 2025'in ilk çeyreği itibariyle 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
